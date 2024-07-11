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Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 млн долларов

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Дедушка Джо продолжает

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 млн долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В начале встречи Джо Байден сказал, что "рад объявить новый пакет военной помощи Украине".

В то же время он не рассказал о деталях пакета. Но ранее издание Associated Press отмечало, что речь идет о пакете помощи на 225 млн долларов. Там, по их данным, будет система ПВО Patriot.

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