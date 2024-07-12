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Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил российские потери в войне

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Уничтожено 205 единиц техники

Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил российские потери в войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 российских оккупантов. Также украинские воины вывели из строя 9 танков, 23 ББМ и 24 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 556650 (+1030) человек
  • танков - 8191 (+9)
  • боевых бронированных машин - 15755 (+23)
  • артиллерийских систем - 15158 (+48)
  • РСЗВ - 1119 (+0)
  • средства ПВО - 888 (+2)
  • самолетов - 361 (+0)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12035 (+26)
  • крылатые ракеты - 2397 (+5)
  • корабли /катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20409 (+84)
  • специальная техника - 2543 (+8)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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