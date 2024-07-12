Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил российские потери в войне
Уничтожено 205 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 российских оккупантов. Также украинские воины вывели из строя 9 танков, 23 ББМ и 24 артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 556650 (+1030) человек
- танков - 8191 (+9)
- боевых бронированных машин - 15755 (+23)
- артиллерийских систем - 15158 (+48)
- РСЗВ - 1119 (+0)
- средства ПВО - 888 (+2)
- самолетов - 361 (+0)
- вертолетов - 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12035 (+26)
- крылатые ракеты - 2397 (+5)
- корабли /катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20409 (+84)
- специальная техника - 2543 (+8)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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