Ночью над Украиной Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 беспилотников

Вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской обл. - рф.), а в течение ночи - 19-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. Основным направлением удара был Староконстантинов.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбито 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Остальные восемь беспилотников локально потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.