Байден случайно оговорился, представив Зеленского "президентом Путиным"
Это может негативно сказаться на рейтинге кандидата от демократов
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский президент Джо Байден во время представления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне, ошибочно назвал его "президентом Путиным".
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который такой же отважный, как и решительный. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.
Он быстро осознал ошибку и сказал:
"Президент Путин? Он (Зеленский - прим.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".
Зеленский, в свою очередь, в шутку ответил: "Я лучше".
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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