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Байден случайно оговорился, представив Зеленского "президентом Путиным"

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Это может негативно сказаться на рейтинге кандидата от демократов

Байден случайно оговорился, представив Зеленского "президентом Путиным"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский президент Джо Байден во время представления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне, ошибочно назвал его "президентом Путиным".

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который такой же отважный, как и решительный. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал:

"Президент Путин? Он (Зеленский - прим.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".

Зеленский, в свою очередь, в шутку ответил: "Я лучше".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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