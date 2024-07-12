Байден случайно оговорился, представив Зеленского "президентом Путиным"

Американский президент Джо Байден во время представления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне, ошибочно назвал его "президентом Путиным".

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который такой же отважный, как и решительный. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал:

"Президент Путин? Он (Зеленский - прим.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".

Зеленский, в свою очередь, в шутку ответил: "Я лучше".