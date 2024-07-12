Морозюк встретился с Юлией Тимошенко: экс-игрок Динамо рассказал детали встречи с политиком
О чем разговаривали?
Фото: Telegram-канал Бомбардир
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк рассказал о встрече с лидером политической партии "Батьківщина " Юлией Тимошенко.
- Николай, видели вчера ваше фото с Юлией Тимошенко. Что это была за встреча?
- Это была товарищеская встреча.
- Так вы что, пошли в политику?
- Нет, в политику я не пошел. С Юлией Владимировной - это была частично запланированная, частично спонтанная встреча, на которой мы присутствовали с моими друзьями. Я даже не понял, откуда это фото появилось в интернете.
- Рома Бебех выложил в своем телеграм-канале "Бомбардир".
- Это не то, что секрет, я просто спросил, потому что сам не выставлял, стало интересно.
- Так что это была за встреча?
- У меня нет четкого ответа, поэтому я не знаю, как вам ответить. Пока что нечего говорить. Возможно, в дальнейшей перспективе планы какие-то и есть, но как оно будет пока трудно сказать. Юлия Владимировна - это опытный человек, который многое увидел в политике. Она делилась с нами своим жизненным опытом, рассказывала, как не повторять ее ошибки.
- Что вам самое интересное запомнилось из разговора с Тимошенко?
- Все было интересно, конкретно чего-то выделять не буду, больше выделю ее - Юлию Владимировну как личность, у нее энергетика сильной и мудрой женщины. Я впервые с ней пересекся в таком формате за круглым столом, раньше виделись только на футбольных направлениях, здоровались и все.
- Это был какой-то тренинг, который проводила Тимошенко?
- Если описывать в общем, то да, это был частный тренинг для молодых амбициозных людей.
- Это был платный тренинг?
- Конечно, бесплатный. Встречу организовали люди, которые имеют непосредственный контакт с Юлией Владимировной. Я получил хороший и незабываемый опыт.
- Кто-то был на встрече еще из футболистов?
- Нет, только я.
- Чем вы хотите заниматься в будущем: быть политиком, тренером, менеджером, бизнесменом или овладеть какой-то другой профессией?
- Трудно сказать, чем именно, но точно скажу, что тренерства в планах нет, как и тесного отношения к футболу. Футбол всегда будет пересекаться со мной, но связывать свою жизнь с ним, как с профессией, я не буду. Я планирую развивать себя в других направлениях, а где именно - покажет время.
Просто после футбольной жизни надо многому учиться и перенимать опыт успешных людей, таких, как Юлия Владимировна. Сейчас я занимаюсь сбором информации на будущее. Меня интересуют разные направления, но в них есть много общего.
- Если Тимошенко пригласит вас вступить в ее политическую партию, согласитесь?
- Сейчас скажу, что нет, потому что пока нет планов быть на таком уровне политики, как и работать в каком-то футбольном клубе. Но аппетит приходит во время еды. Все постепенно.
- Если Тимошенко будет баллотироваться на президента Украины, будете голосовать за нее?
- Вот когда придет время выборов, тогда и спросите. Я на счет этого еще не думал. Сейчас у меня голова забита другим. Хочется, чтобы Украина как можно быстрее победила, наступил мир и мы все дожили до выборов, - заявил Морозюк.
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