Зеленский: Гарантии безопасности усиливают Украину, но не подменяют цели стать членом НАТО

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между странами усиливают Украину, но не являются подменой цели страны стать членом НАТО в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время принятия Украинского договора на завершении 75-го саммита НАТО в Вашингтоне Зеленский отметил, что в течение этого года продолжалась активная работа над надежной архитектурой гарантий безопасности для нашей страны.

"Они усиливают Украину, но не подменяют цели стать членом НАТО. Я благодарю Президента Байдена за его лидерство и все усилия, чтобы наше сотрудничество в сфере безопасности было наполнено решительными действиями. Есть 23 сильных соглашения, и будут соглашения с другими странами. У нас есть исторически важное соглашение по безопасности с Соединенными Штатами", - сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств по военной помощи, дополнительных систем ПВО, продвижению в вопросе передачи самолетов F-16 и развитию оборонного сотрудничества.

"Украинский договор выводит наши отношения на новый уровень. Весомое достижение для Украины и всех нас", - подчеркнул он.

Украина подписала уже 23 двусторонних соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.