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Морозюк: Хотел бы зарядить Тимощуку со всей силы с кулака

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Экс-латераль описал свои действия

Морозюк: Хотел бы зарядить Тимощуку со всей силы с кулака

Фото: instagram.com/krasavafc

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Бывший защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк ответил на вопрос о предателе Украины Анатолии Тимощуке.

- Как бы встретили на улице Тимощука, чтобы вы ему сказали или сделали?

- Я бы хотел, чтобы он меня не узнал на улице и в противоход зарядить ему со всей силы с кулака, когда он этого не ожидает. Для меня этого человека просто не существует", - сказал Морозюк.

Напомним, что Тимощук после начала полномасштабной войны продолжил работать тренером в российском "Зените".

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Николай Морозюк Украина Анатолий Тимощук
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Источник:
Спорт-Експрес
Опубликовал: Александр Бураков
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