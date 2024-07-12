Морозюк: Хотел бы зарядить Тимощуку со всей силы с кулака

Бывший защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк ответил на вопрос о предателе Украины Анатолии Тимощуке.

- Как бы встретили на улице Тимощука, чтобы вы ему сказали или сделали?

- Я бы хотел, чтобы он меня не узнал на улице и в противоход зарядить ему со всей силы с кулака, когда он этого не ожидает. Для меня этого человека просто не существует", - сказал Морозюк.