На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром
На борту были только члены экипажа
В российском Подмосковье разбился пассажирский самолет. На борту находились только 3 члена экипажа - все они погибли.
Об этом сообщают РосСМИ.
Катастрофа самолета Sukhoi Superjet под Коломной произошла во время выполнения тестового полета.
На борту самолета находились три члена экипажа. Источники в экстренных службах РФ сообщили, что все 3 члена экипажа погибли.
По данным из российских ресурсов в сети, перед падением лайнер пытался совершить посадку. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолет летал по кругу и вырабатывал топливо. Во время захода на третий круг экипаж подал сигнал бедствия.
Предварительно, полет был тестовый, борт обкатывали после ремонта - предположительно, с площадки Луховицкого авиационного завода. Лайнер принадлежит "Газпром-Авиа".
Самолет 2014 года выпуска использовался только авиакомпанией "Газпром".
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