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На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром

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На борту были только члены экипажа

На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В российском Подмосковье разбился пассажирский самолет. На борту находились только 3 члена экипажа - все они погибли.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet под Коломной произошла во время выполнения тестового полета.

На борту самолета находились три члена экипажа. Источники в экстренных службах РФ сообщили, что все 3 члена экипажа погибли.

По данным из российских ресурсов в сети, перед падением лайнер пытался совершить посадку. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолет летал по кругу и вырабатывал топливо. Во время захода на третий круг экипаж подал сигнал бедствия.

Предварительно, полет был тестовый, борт обкатывали после ремонта - предположительно, с площадки Луховицкого авиационного завода. Лайнер принадлежит "Газпром-Авиа".

Самолет 2014 года выпуска использовался только авиакомпанией "Газпром".

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.07.2024 в 18:13
Навіщо це на футбольному сайті???Та нехай на болотах там все попадає - гам немає ніякої справи до нелюдів..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.07.2024 в 18:13
Навіщо це на футбольному сайті???Та нехай на болотах там все попадає - гам немає ніякої справи до нелюдів..
Ответить
0
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