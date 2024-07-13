Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
УАФ
Отбор на Евро-2025. Женская сборная Украины громит Косово
Второй тайм на результат встречи не повлиял – все голы "сине-желтые" забили до перерыва. Украинки занимают третье место в своем квартете (8). Лидирует Хорватия (9), на второй позиции Уэльс (8). Без очков в группе идет Косово (0). Наша команда гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025. Заключительный матч отбора украинки сыграют против Хорватии во вторник, 16 июля.
Лунин заявил, что хочет остаться в Мадриде
Голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе: "Хочу ли я остаться? Конечно, но... Единственное, что могу сказать: все было хорошо... И теперь все в руках "Реала". Вот что я могу сказать о своем будущем".
Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации
Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск "Шахтера" и обязал "Галатасарай" и Тете выплатить "горнякам" компенсацию в размере 2 389 776 евро. В то же время "Галатасарай" сообщил, что собирается подать апелляцию на это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Подробнее читайте по ссылке выше.
Полесье подписало Сарапия
"Полесье" объявило о подписании защитника "Днепра-1" Эдуарда Сарапия. 25-летний футболист уже находится в расположении команды Имада Ашура и начинает подготовку к сезону. Детали контракта неизвестны.
Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Главный тренер команды Украины определил список игроков, которые попали в заявку на Олимпийские Игры-2024 во Франции. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва. В соревнованиях могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста. Полная заявка – по ссылке выше.
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Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы согласно обновленному клубному рейтингу УЕФА. Подопечные Пепа Гвардиолы опередили в списке победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", а также "Баварию". Рейтинг УЕФА учитывает выступления команд за последние четыре сезона перед стартом новой кампании.
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