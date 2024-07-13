Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля

Второй тайм на результат встречи не повлиял – все голы "сине-желтые" забили до перерыва. Украинки занимают третье место в своем квартете (8). Лидирует Хорватия (9), на второй позиции Уэльс (8). Без очков в группе идет Косово (0). Наша команда гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025. Заключительный матч отбора украинки сыграют против Хорватии во вторник, 16 июля.

Голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе: "Хочу ли я остаться? Конечно, но... Единственное, что могу сказать: все было хорошо... И теперь все в руках "Реала". Вот что я могу сказать о своем будущем".

Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск "Шахтера" и обязал "Галатасарай" и Тете выплатить "горнякам" компенсацию в размере 2 389 776 евро. В то же время "Галатасарай" сообщил, что собирается подать апелляцию на это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Подробнее читайте по ссылке выше.

"Полесье" объявило о подписании защитника "Днепра-1" Эдуарда Сарапия. 25-летний футболист уже находится в расположении команды Имада Ашура и начинает подготовку к сезону. Детали контракта неизвестны.

Главный тренер команды Украины определил список игроков, которые попали в заявку на Олимпийские Игры-2024 во Франции. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва. В соревнованиях могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста. Полная заявка – по ссылке выше.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы согласно обновленному клубному рейтингу УЕФА. Подопечные Пепа Гвардиолы опередили в списке победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", а также "Баварию". Рейтинг УЕФА учитывает выступления команд за последние четыре сезона перед стартом новой кампании.