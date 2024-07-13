В Киеве на ВДНХ к Олимпийским играм откроют фан-зону

В Киеве к Олимпийским играм-2024 откроют фан-зону, сообщает Минмолодьспорта.

Свою работу она начнет 24 июля в 16.00 на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНХ "Урбан-парк"). В этот же день состоится официальное открытие с участием посла Франции Гаэля Весьера.

Также на весь период работы фан-зоны запланированы различные соревнования, матчи звезд футбола 3/3 и автограф-сессии.

Фан-зона будет действовать до 4 августа.

Расписание работы фан-зоны

24 июля

16.00-22.00 – работа фан-зоны

10.00 – 21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"

17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"

19.30-20.00 – открытие фан-зоны с участием посла Французской республики в Украине господина Гаэля Весьера

19.00-19.30 – матч звезд футбола 3/3 и автограф-сессия

20.00 – матч Ирак – Украина. Комментатор - Игорь Цыганык

25 июля

17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"

10.00-21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"

17.00-21.00 – детские турниры (доджбол, флорбол, футбол, баскетбол 3/3)

Звездные гости: Станислав Медведенко и Леонид Стефанишин

26 июля

17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"

10.00-21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"

Прямое включение с церемонии открытия Олимпийских игр с участием главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бидного и президента НОК Украины Вадима Гутцайта

27 июля

10.00 – 16.00 – детский спортивный летний лагерь "Олимпийская страна"

16.00-21.00 – работа фан-зоны и прямая трансляция Олимпийских игр

17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"

17.00-17.30 – матч звезд футбола 3/3 и автограф-сессия

18.00 – матч Украина – Марокко. Комментаторы: Игорь Цыганык, Михаил Герасименко

С 28 июля по 4 августа будет ежедневно работать:

Детский спортивный лагерь, зоны UNICEF и БО "Рокада";

С 17:00 до 21:00 физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе";

С 16:00 до 21:00 фан-зона будет транслировать Олимпийские игры;