В Киеве на ВДНХ к Олимпийским играм откроют фан-зону
Откроется фан-зона 24 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
В Киеве к Олимпийским играм-2024 откроют фан-зону, сообщает Минмолодьспорта.
Свою работу она начнет 24 июля в 16.00 на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНХ "Урбан-парк"). В этот же день состоится официальное открытие с участием посла Франции Гаэля Весьера.
Также на весь период работы фан-зоны запланированы различные соревнования, матчи звезд футбола 3/3 и автограф-сессии.
Фан-зона будет действовать до 4 августа.
Расписание работы фан-зоны
24 июля
16.00-22.00 – работа фан-зоны
10.00 – 21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"
17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"
19.30-20.00 – открытие фан-зоны с участием посла Французской республики в Украине господина Гаэля Весьера
19.00-19.30 – матч звезд футбола 3/3 и автограф-сессия
20.00 – матч Ирак – Украина. Комментатор - Игорь Цыганык
25 июля
17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"
10.00-21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"
17.00-21.00 – детские турниры (доджбол, флорбол, футбол, баскетбол 3/3)
Звездные гости: Станислав Медведенко и Леонид Стефанишин
26 июля
17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"
10.00-21.00 – мастер-классы, занятия, лекции от UNICEF и БО "Рокада"
Прямое включение с церемонии открытия Олимпийских игр с участием главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бидного и президента НОК Украины Вадима Гутцайта
27 июля
10.00 – 16.00 – детский спортивный летний лагерь "Олимпийская страна"
16.00-21.00 – работа фан-зоны и прямая трансляция Олимпийских игр
17.00 – 21.00 – физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе"
17.00-17.30 – матч звезд футбола 3/3 и автограф-сессия
18.00 – матч Украина – Марокко. Комментаторы: Игорь Цыганык, Михаил Герасименко
С 28 июля по 4 августа будет ежедневно работать:
Детский спортивный лагерь, зоны UNICEF и БО "Рокада";
С 17:00 до 21:00 физкультурно-спортивные локации "Активные парки – Путь к победе";
С 16:00 до 21:00 фан-зона будет транслировать Олимпийские игры;
Популярное сейчас
- Может собраться крутая олдскульная банда. Известны игроки, которые летом могут прийти в Черноморец
- На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром
- Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
- МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины
- Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках