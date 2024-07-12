Бех-Романчук в своем первом старте сезона завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги
В рамках подготовки к Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела свой первый старт в сезоне.
В тройном прыжке она прыгнула на 14.81 м и стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в тройном прыжке. Это ее четвертый лучший результат в карьере в данной дисциплине.
Напомним, что в последний раз Бех-Романчук выходила в сектор в январе этого года. Из-за травмы она пропустила ЧМ в помещении и ЧЕ.
Бех-Романчук отобралась на Олимпиаду в Париже в тройном прыжке, финал соревнований состоится 3 августа. В Токио она соревновалась по прыжкам в длину.
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