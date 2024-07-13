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В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Большинство техники – артиллерия

В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1120 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 190 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 557 770 (+1120) человек,
  • танков ‒ 8199 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15779 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 15216 (+58) ед,
  • РСЗО – 1119 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 889 (+1) ед,
  • самолетов – 361 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12069 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 2397 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20461 (+52) ед,
  • специальной техники – 2556 (+13).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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