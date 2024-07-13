В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Большинство техники – артиллерия
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1120 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 190 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 557 770 (+1120) человек,
- танков ‒ 8199 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15779 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 15216 (+58) ед,
- РСЗО – 1119 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 889 (+1) ед,
- самолетов – 361 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12069 (+34),
- крылатых ракет ‒ 2397 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 20461 (+52) ед,
- специальной техники – 2556 (+13).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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