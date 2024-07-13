Украинские силы ПВО уничтожили ночью четыре шахеда РФ. Пятый – сбежал в Беларусь
Украинские защитники справились со всеми угрозами
фото - Генштаб ЗСУ
Ночью с 12 на 13 июля россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили пять ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Точка запуска – Приморско-Ахтарск (РФ).
Четыре беспилотника удалось сбить украинским ПВО, а пятый совершил побег в Беларусь.
“Четыре вражеских БПЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый – вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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Источник:КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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