Украинские силы ПВО уничтожили ночью четыре шахеда РФ. Пятый – сбежал в Беларусь

Ночью с 12 на 13 июля россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили пять ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Точка запуска – Приморско-Ахтарск (РФ).

Четыре беспилотника удалось сбить украинским ПВО, а пятый совершил побег в Беларусь.