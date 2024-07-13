Адриан Пуканыч вспомнил, как в Шахтер попал: Набирали игроков 83-го года рождения
Поделился воспоминаниями
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Бывший полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч рассказал о том, как он попал в Академию Шахтера и дебютировал в основе "горняков".
О карьере, а именно вашей главной команде, - "Шахтере". Могли бы вы вспомнить, как попали в структуру "горняков"?
На Закарпатье был турнир среди 16-летних, в котором участвовали сборные разных областей. Тренеры, которые представляли команду Донецкой области, набирали игроков 83-го года рождения в академию "Шахтера", которая только начинала свою деятельность.
Наша команда победила в соревновании, после чего меня и еще двух ребят пригласили на просмотр в "Шахтер". Я прошел два сбора, и мне сказали, что в отношении меня сделают выводы и позвонят. Пока я доехал домой, они уже позвонили родителям и сказали, что я зачислен в академию, и 31 августа меня ждут в Донецке. Так начался мой путь в "Шахтере".
Интересно, что я стал первым выпускником академии, который потом прошел через "Шахтер-3", "Шахтер-2" и дорос до первой команды.
В основе вы дебютировали под руководством Невио Скалы. Какие воспоминания остались о работе с этим наставником?
Мы особо близко не общались, потому что я был еще очень молодым игроком: "Добрый день - добрый день". И все. Помню, он называл меня "Bambino" ("ребенок" на итальянском). Когда Скала привлекал меня к тренировкам с первой командой, то я просто приходил, работал, и уходил обратно на базу. Для меня он был большой фигурой. Раньше я видел его только по телевидению и был в курсе его успехов в "Парме".
Напомним, Адриан Пуканыч в общей сложности провел в составе Шахтера 53 поединка: семь голов, пять результативных передач
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