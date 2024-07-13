Персональный врач ПСЖ прооперировал во Львове 15 украинцев
Стефано Романо вместе с нашими специалистами прооперировал 15 пациентов
Перше медичне об'єднання Львова
Персональный врач "ПСЖ" Стефано Романо вместе с нашими специалистами прооперировал 15 украинцев, сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Стефано Романо является спортивным и военным (он неоднократно ездил с медицинскими миссиями в Ирак, Ливию и Афганистан) врачом ортопедом-травматологом, он работает в одной из крупнейших частных клиник во Франции и лечит футболистов "ПСЖ".
Для Романо это уже 4-й визит в Первое медицинское объединение Львова. Во время нынешнего визита он прооперировал 15 украинцев, в основном это были военные. Французский врач выполнял вмешательства по восстановлению сухожилий и нервов.
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