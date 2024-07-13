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Гендир Черноморца: Объем задолженности перед командой не настолько велик, чтобы об этом вопить на каждой улице

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Скоро вопрос должен быть решен

Гендир Черноморца: Объем задолженности перед командой не настолько велик, чтобы об этом вопить на каждой улице

Фото: ФК Черноморец

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Генеральный директор "Черноморца" прокомментировал информацию, что тренер Александр Бабич дал согласие возглавить команду только при условии погашения всем долгов.

"Условие Александра Бабича вполне логично. Мы знаем, что бывает в коллективе, где по 6-7 месяцев не выплачивают заработную плату. Как трудно настроить игроков, которые не понимают вообще зачем выходить на поле. Но это не про "Черноморец".

Объем задолженности перед командой не настолько велик, чтобы об этом вопить на каждой улице, как это делают некоторые ваши коллеги. С другой стороны, в стране тяжелая экономическая ситуация. Все должны это осознавать. Процесс выплаты продолжается, думаю, в ближайшее время все финансовые вопросы будут решены", - сказал Мисюра.

Сезон 2023/24 годов "Черномрец" завершил на 12-м месте. Подать собственную заявку со списком футболистов на следующий сезон клуб должен 24-го июля.

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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jnp49 (ОДЕССА)
13.07.2024 в 17:04
Мисюра - ОТВЕТЬ - как можно было ПРО...РАТЬ Зиги???
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Комментарии 2
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jnp49 (ОДЕССА)
13.07.2024 в 17:04
Мисюра - ОТВЕТЬ - как можно было ПРО...РАТЬ Зиги???
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
13.07.2024 в 17:02
Твоими бы словами - да мёд вкушать.., И НЕ СТЫДНО???
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