Кендзера перешел в ПАОК на полноценной основе

Греческий "ПАОК" объявил о подписании 30-летнего защитника Томаша Кендзера на правах свободного агента. Напомним, игрок несколько дней назад разорвал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение с греками подписано по схеме 2+1. Именно в этом клубе Кедзера играл на правах аренды из "Динамо". Также, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выступал за "Лех".

Поляк сыграл за "Динамо" 198 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 ассистов. В его достижениях - победа в УПЛ, 2 Кубка Украины и 3 Суперкубка Украины.