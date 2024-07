Кендзера перешел в ПАОК на полноценной основе

Греческий "ПАОК" объявил о подписании 30-летнего защитника Томаша Кендзера на правах свободного агента. Напомним, игрок несколько дней назад разорвал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение с греками подписано по схеме 2+1. Именно в этом клубе Кедзера играл на правах аренды из "Динамо". Также, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выступал за "Лех".

