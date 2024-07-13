Кендзера перешел в ПАОК на полноценной основе
До этого был в аренде
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Греческий "ПАОК" объявил о подписании 30-летнего защитника Томаша Кендзера на правах свободного агента. Напомним, игрок несколько дней назад разорвал контракт с киевским "Динамо".
Соглашение с греками подписано по схеме 2+1. Именно в этом клубе Кедзера играл на правах аренды из "Динамо". Также, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выступал за "Лех".
He is everywhere!— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2024
He is here!
He is relentless!
He is back!#TomaszIsHere #PAOK #OurWay pic.twitter.com/ZTUwgszHnz
Поляк сыграл за "Динамо" 198 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 ассистов. В его достижениях - победа в УПЛ, 2 Кубка Украины и 3 Суперкубка Украины.
Популярное сейчас
- В свое время его списали в Ла Масии. Неожиданный герой Испании на Евро-2024
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Марк Кукурелья - от проблем в Челси и семье до лучшего латераля Евро-2024
- ТаТоТаке о трансфере Герреро: Динамо пытается найти форварда, который будет дешевле