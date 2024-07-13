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Кендзера перешел в ПАОК на полноценной основе

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До этого был в аренде

Кендзера перешел в ПАОК на полноценной основе

Фото: УПЛ / Автор невідомий

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Греческий "ПАОК" объявил о подписании 30-летнего защитника Томаша Кендзера на правах свободного агента. Напомним, игрок несколько дней назад разорвал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение с греками подписано по схеме 2+1. Именно в этом клубе Кедзера играл на правах аренды из "Динамо". Также, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выступал за "Лех".

Поляк сыграл за "Динамо" 198 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 ассистов. В его достижениях - победа в УПЛ, 2 Кубка Украины и 3 Суперкубка Украины.

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Источник:
ПАОК
Опубликовал: Виктор Иванчук
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