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Ворскла подписала бывшего легионера Черноморца

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Ворскла подписала бывшего легионера Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полтавская "Ворскла" объявила о переходе в команду словенского защитника Луки Гучека. 25-летний игрок подписал контракт сроком на 2 года.

Гучек будет выступать под номером 25. Напомним, его последним клубом был одесский "Черноморец".

За одесситов словенец отыграл 35 матчей за 2 сезона. За это время он отдал 1 ассист, заработал 5 желтых карточек и 1 красную.

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Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) Лука Гучек
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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