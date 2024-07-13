Ворскла подписала бывшего легионера Черноморца
Подхватили
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полтавская "Ворскла" объявила о переходе в команду словенского защитника Луки Гучека. 25-летний игрок подписал контракт сроком на 2 года.
Гучек будет выступать под номером 25. Напомним, его последним клубом был одесский "Черноморец".
За одесситов словенец отыграл 35 матчей за 2 сезона. За это время он отдал 1 ассист, заработал 5 желтых карточек и 1 красную.
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Источник:Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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