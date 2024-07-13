Пуканыч о долге Говерлы: Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Даже на две

Бывший футболист пришел в коллектив только на сезон, но этот отрезок запомнит надолго.

“Расплатился ли со мной клуб? Конечно, нет. Покажите мне хотя бы одного игрока, с которым "Говерла" нормально расплатилась. Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Наверное, по тем временам, даже на два.

Грозный с Александром Шуфричем друг на друга стрелки переводили и все. У них были свои заботы, а мои проблемы никого не интересовали. Приходилось через суды свои деньги выбивать".