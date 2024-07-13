Пуканыч о долге Говерлы: Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Даже на две
Адриан вспомнил, как завершился его этап карьеры в главной команде Закарпатья
Фото - ПФЛ
Бывший футболист пришел в коллектив только на сезон, но этот отрезок запомнит надолго.
“Расплатился ли со мной клуб? Конечно, нет. Покажите мне хотя бы одного игрока, с которым "Говерла" нормально расплатилась. Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Наверное, по тем временам, даже на два.
Грозный с Александром Шуфричем друг на друга стрелки переводили и все. У них были свои заботы, а мои проблемы никого не интересовали. Приходилось через суды свои деньги выбивать".
"Я тогда больше не на поле, а в кабинетах времени проводил. В итоге, пока тянулся процесс, уже и клуб прекратил существование, поэтому что-то я успел получить, а что-то нет”, – рассказал Пуканыч.
Экс-полузащитник выступал в "Говерле" на правах аренды в сезоне 2013/14.
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