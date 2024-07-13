  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пуканыч о долге Говерлы: Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Даже на две
В тренде

Пуканыч о долге Говерлы: Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Даже на две

Общие новости

Адриан вспомнил, как завершился его этап карьеры в главной команде Закарпатья

Пуканыч о долге Говерлы: Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Даже на две

Фото - ПФЛ

Новина українською

Бывший футболист пришел в коллектив только на сезон, но этот отрезок запомнит надолго.

“Расплатился ли со мной клуб? Конечно, нет. Покажите мне хотя бы одного игрока, с которым "Говерла" нормально расплатилась. Сколько должны? На квартиру в Ужгороде. Наверное, по тем временам, даже на два.

Грозный с Александром Шуфричем друг на друга стрелки переводили и все. У них были свои заботы, а мои проблемы никого не интересовали. Приходилось через суды свои деньги выбивать".

Читайте также: Топ-100 футболистов Закарпатья - версия футбольных статистиков

"Я тогда больше не на поле, а в кабинетах времени проводил. В итоге, пока тянулся процесс, уже и клуб прекратил существование, поэтому что-то я успел получить, а что-то нет”, – рассказал Пуканыч.

Экс-полузащитник выступал в "Говерле" на правах аренды в сезоне 2013/14.

По теме
yellow-arrow
Колос и Виктория сыграли вничью в контрольном матче
yellow-arrow
Тете должен будет самостоятельно выплатить компенсацию Шахтеру - источник
yellow-arrow
Ворскла подписала бывшего легионера Черноморца
Адриан Пуканыч Говерла (Ужгород)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости