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Тете должен будет самостоятельно выплатить компенсацию Шахтеру - источник

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За переход в Галатасарай

Тете должен будет самостоятельно выплатить компенсацию Шахтеру - источник

Goal.com

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Летом 2023-го года бразилец Тете перешел на правах свободного агента в "Галатасарай", расторгнув в одностороннем порядке контракт с "Шахтером". Украинский клуб подал иск в ФИФА с требованием компенсации. Организация частично удовлетворила иск, решив, что "Шахтер" должен получить 2,4 миллиона евро. Также турки и игрок должны заплатить украинцам дополнительную компенсацию в размере 5% годовых.

Издание A Spor сообщает, что во время перехода Тете в "Галатасарай", вторые включили в контракт пункт, согласно которому в случае получения штрафа игрок должен будет заплатить его сам. Однако, также, клуб гарантировал Тете бонус, который предусматривался для выплаты таких штрафов.

Читайте такжеШахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации

Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворит жалобу "Галатасарая" и оставит решение ФИФА в силе, бразильцу придется самостоятельно выплатить компенсацию "Шахтеру".

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Источник:
A Spor
Опубликовал: Виктор Иванчук
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