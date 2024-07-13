Тете должен будет самостоятельно выплатить компенсацию Шахтеру - источник
За переход в Галатасарай
Goal.com
Летом 2023-го года бразилец Тете перешел на правах свободного агента в "Галатасарай", расторгнув в одностороннем порядке контракт с "Шахтером". Украинский клуб подал иск в ФИФА с требованием компенсации. Организация частично удовлетворила иск, решив, что "Шахтер" должен получить 2,4 миллиона евро. Также турки и игрок должны заплатить украинцам дополнительную компенсацию в размере 5% годовых.
Издание A Spor сообщает, что во время перехода Тете в "Галатасарай", вторые включили в контракт пункт, согласно которому в случае получения штрафа игрок должен будет заплатить его сам. Однако, также, клуб гарантировал Тете бонус, который предусматривался для выплаты таких штрафов.
Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворит жалобу "Галатасарая" и оставит решение ФИФА в силе, бразильцу придется самостоятельно выплатить компенсацию "Шахтеру".
Популярное сейчас
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными
- В финале Копа Америка перерыв продлится 25 минут из-за выступления Шакиры
- В свое время его списали в Ла Масии. Неожиданный герой Испании на Евро-2024