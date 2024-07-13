Колос и Виктория сыграли вничью в контрольном матче
Как вообще играть в такую погоду?
Фото: Колос
"Колос" сыграл очередной контрольный матч на летнем межсезонном сборе. В родной Ковалевке команда спарринговалась с "Викторией" - представительницей Первой лиги.
Матч проходил в сильную жару, поэтому на яркую игру надеяться было не стоит. "Колос" имел игровое преимущество, однако много моментов у ворот соперника создать не смог. В итоге - 0:0.
Контрольный матч
Ковалевка, стадион "Колос"; 13.07.2024
"Колос" - "Виктория" 0:0
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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