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Колос и Виктория сыграли вничью в контрольном матче

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Колос и Виктория сыграли вничью в контрольном матче

Фото: Колос

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"Колос" сыграл очередной контрольный матч на летнем межсезонном сборе. В родной Ковалевке команда спарринговалась с "Викторией" - представительницей Первой лиги.

Матч проходил в сильную жару, поэтому на яркую игру надеяться было не стоит. "Колос" имел игровое преимущество, однако много моментов у ворот соперника создать не смог. В итоге - 0:0.

Контрольный матч

Ковалевка, стадион "Колос"; 13.07.2024

"Колос" - "Виктория" 0:0

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Виктория (Сумы)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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