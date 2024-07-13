В войне с рф погиб представитель ультрас Кривбасса
Воевал с 2022-го года
Фото: Кривбас
Криворожский "Кривбасс" сообщил печальную весть с фронта. В войне с Россией погиб представитель ультрас клуба Тарас (Тапик) Овечко.
Парень пошел на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.
Во время боевого задания на Харьковщине 22-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью.
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