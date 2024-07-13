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В войне с рф погиб представитель ультрас Кривбасса

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Воевал с 2022-го года

В войне с рф погиб представитель ультрас Кривбасса

Фото: Кривбас

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" сообщил печальную весть с фронта. В войне с Россией погиб представитель ультрас клуба Тарас (Тапик) Овечко.

Парень пошел на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Во время боевого задания на Харьковщине 22-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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