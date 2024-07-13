Металлист 1925 одолел Агробизнес в товарищеском поединке
Харьковчане пропустили первыми
Фото - Металіст 1925
Подопечные Скрипника оказались сильнее в спарринге против команды из Хмельницкой области (2:1). Для "желто-синих" это был уже четвертый контрольный матч. Ранее "Металлист 1925" обыграл "Карпаты" (1:0), а также расписал ничьи со "Скалой 1911" (1:1) и "Буковиной" (0:0).
Клуб из Волочиска неделю назад разгромил "Подолье" (3:0), а в среду разошелся миром с "Карпатами" (1:1).
Товарищеский поединок. Винники. НТВ "Рух"
Металлист 1925 – Агробизнес 2:1
Голы: Овусу 39, Борячук 60 – Белый 30
"Металлист 1925": Мозиль, Пасич, Имереков (К), Кравец, Капинус, Юрченко, Чурко, Панченко, Гармаш, Овусу, Борячук
"Агробизнес": Минчев, Барыляк, Заяц, Белый, Лень, Павлюк, Касимов, Глоба, Теплый, Кузьмин, Войтиховский
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 19:38
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