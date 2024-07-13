Металлист 1925 одолел Агробизнес в товарищеском поединке

Подопечные Скрипника оказались сильнее в спарринге против команды из Хмельницкой области (2:1). Для "желто-синих" это был уже четвертый контрольный матч. Ранее "Металлист 1925" обыграл "Карпаты" (1:0), а также расписал ничьи со "Скалой 1911" (1:1) и "Буковиной" (0:0).

Клуб из Волочиска неделю назад разгромил "Подолье" (3:0), а в среду разошелся миром с "Карпатами" (1:1).

Товарищеский поединок. Винники. НТВ "Рух"

Металлист 1925 – Агробизнес 2:1

Голы: Овусу 39, Борячук 60 – Белый 30

"Металлист 1925": Мозиль, Пасич, Имереков (К), Кравец, Капинус, Юрченко, Чурко, Панченко, Гармаш, Овусу, Борячук

"Агробизнес": Минчев, Барыляк, Заяц, Белый, Лень, Павлюк, Касимов, Глоба, Теплый, Кузьмин, Войтиховский