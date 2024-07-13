Впервые в сине-желтой форме. Динамо провело результативный спарринг с Шальке

Киевское "Динамо" сыграло второй контрольный матч на летнем тренировочном сборе. Сегодня спарринг-партнером выступил именитый немецкий клуб "Шальке", ныне выступающий в Бундеслиге 2.

Отметим, что киевляне впервые вышли на поле в новой сине-желтой форме. Игра получилась результативной, команды забивали по голу в каждом из таймов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующую игру "Динамо" проведет уже завтра, 14 июля, против "Брондбю". В первом спарринге команда расписала ничью с "Падерборном" (0:0).

Контрольный матч

13.07.2024. Stadion Mittersill

"Динамо" – "Шальке" 2:2

Голы: Царенко 14, Ванат 66 – Караман 30, Силла 57