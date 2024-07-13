Впервые в сине-желтой форме. Динамо провело результативный спарринг с Шальке
За киевлян забивали нападающие
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" сыграло второй контрольный матч на летнем тренировочном сборе. Сегодня спарринг-партнером выступил именитый немецкий клуб "Шальке", ныне выступающий в Бундеслиге 2.
Отметим, что киевляне впервые вышли на поле в новой сине-желтой форме. Игра получилась результативной, команды забивали по голу в каждом из таймов.
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Следующую игру "Динамо" проведет уже завтра, 14 июля, против "Брондбю". В первом спарринге команда расписала ничью с "Падерборном" (0:0).
Контрольный матч
13.07.2024. Stadion Mittersill
"Динамо" – "Шальке" 2:2
Голы: Царенко 14, Ванат 66 – Караман 30, Силла 57
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 20:23
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