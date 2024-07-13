"Реальная жизнь – не компьютерная игра Футбольный менеджер". В Черноморце рассказали об уходе Бадибанги

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал информацию с уходом легионера Зиги Бадибанги. В СМИ сообщалось, что клуб вел переговоры с игроком о продлении контракта. Бадибанга вроде бы согласился остаться, но представители "Черноморца" соглашение не подписали.

"Такое бывает в футболе, что стороны не договариваются. В европейском клубном футболе, в частности. Реальная жизнь – не компьютерная игра "Футбольный менеджер", где кого захотел, того подписал. У нас были одни условия в футболиста – другие. Контракт игрока – это не публичный документ, не можем обсуждать его, как это объявление в газете.

Не сошлись, продолжаем работу по усилению команды. Желаем ему всего лучшего, он в течение двух лет демонстрировал на поле исключительно профессионализм и мастерство", – сказал функционер.