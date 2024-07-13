  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Реальная жизнь – не компьютерная игра Футбольный менеджер". В Черноморце рассказали об уходе Бадибанги
В тренде

"Реальная жизнь – не компьютерная игра Футбольный менеджер". В Черноморце рассказали об уходе Бадибанги

Общие новости
Обновлено

Не сошлись в условиях контракта

"Реальная жизнь – не компьютерная игра Футбольный менеджер". В Черноморце рассказали об уходе Бадибанги

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал информацию с уходом легионера Зиги Бадибанги. В СМИ сообщалось, что клуб вел переговоры с игроком о продлении контракта. Бадибанга вроде бы согласился остаться, но представители "Черноморца" соглашение не подписали.

"Такое бывает в футболе, что стороны не договариваются. В европейском клубном футболе, в частности. Реальная жизнь – не компьютерная игра "Футбольный менеджер", где кого захотел, того подписал. У нас были одни условия в футболиста – другие. Контракт игрока – это не публичный документ, не можем обсуждать его, как это объявление в газете.

Не сошлись, продолжаем работу по усилению команды. Желаем ему всего лучшего, он в течение двух лет демонстрировал на поле исключительно профессионализм и мастерство", – сказал функционер.

Сезон 2023/24 годов "Черноморец" завершил на 12-м месте. Подать собственную заявку со списком футболистов на следующий сезон клуб должен 24 июля.

По теме
yellow-arrow
Банада пополнил состав команды Первой лиги
yellow-arrow
Впервые в сине-желтой форме. Динамо провело результативный спарринг с Шальке
yellow-arrow
Металлист 1925 одолел Агробизнес в товарищеском поединке
Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра Зиги Бадибанга
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости