"Реальная жизнь – не компьютерная игра Футбольный менеджер". В Черноморце рассказали об уходе Бадибанги
Не сошлись в условиях контракта
Фото: СК Дніпро-1
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал информацию с уходом легионера Зиги Бадибанги. В СМИ сообщалось, что клуб вел переговоры с игроком о продлении контракта. Бадибанга вроде бы согласился остаться, но представители "Черноморца" соглашение не подписали.
"Такое бывает в футболе, что стороны не договариваются. В европейском клубном футболе, в частности. Реальная жизнь – не компьютерная игра "Футбольный менеджер", где кого захотел, того подписал. У нас были одни условия в футболиста – другие. Контракт игрока – это не публичный документ, не можем обсуждать его, как это объявление в газете.
Не сошлись, продолжаем работу по усилению команды. Желаем ему всего лучшего, он в течение двух лет демонстрировал на поле исключительно профессионализм и мастерство", – сказал функционер.
Сезон 2023/24 годов "Черноморец" завершил на 12-м месте. Подать собственную заявку со списком футболистов на следующий сезон клуб должен 24 июля.
Популярное сейчас
- "Су*а, мы вам за это ответим". Россияне попали ракетой в дом родителей Коваленко
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- В свое время его списали в Ла Масии. Неожиданный герой Испании на Евро-2024
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей
- Грузинский нападающий сегодня завершит переход в Монако. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро