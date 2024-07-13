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Банада пополнил состав команды Первой лиги

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Недавно она могла выйти в УПЛ

Банада пополнил состав команды Первой лиги

Фото: НК Верес

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32-летний полузащитник Евгений Банада на правах свободного агента перешел в "Левый берег". Команда выступает в Первой лиге.

Напомним, "Левый берег" в конце сезона 2023/24 годов боролся в переходных матчах за выход в УПЛ. Однако пройти "Оболонь" не удалось.

Последним клубом Банады был "Верес". За полгода выступлений игрок провел за ровенчан 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

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Евгений Банада Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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