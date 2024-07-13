Банада пополнил состав команды Первой лиги
Недавно она могла выйти в УПЛ
Фото: НК Верес
32-летний полузащитник Евгений Банада на правах свободного агента перешел в "Левый берег". Команда выступает в Первой лиге.
Напомним, "Левый берег" в конце сезона 2023/24 годов боролся в переходных матчах за выход в УПЛ. Однако пройти "Оболонь" не удалось.
Последним клубом Банады был "Верес". За полгода выступлений игрок провел за ровенчан 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Лівий берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная
- В свое время его списали в Ла Масии. Неожиданный герой Испании на Евро-2024
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей
- Марк Кукурелья - от проблем в Челси и семье до лучшего латераля Евро-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн