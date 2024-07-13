Банада пополнил состав команды Первой лиги

32-летний полузащитник Евгений Банада на правах свободного агента перешел в "Левый берег". Команда выступает в Первой лиге.

Напомним, "Левый берег" в конце сезона 2023/24 годов боролся в переходных матчах за выход в УПЛ. Однако пройти "Оболонь" не удалось.

Последним клубом Банады был "Верес". За полгода выступлений игрок провел за ровенчан 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.