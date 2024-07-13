  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лунин показал, как дома тренируется с женой
В тренде

Лунин показал, как дома тренируется с женой

Общие новости
Обновлено

Пока продолжаются разговоры о его будущем

Лунин показал, как дома тренируется с женой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин готовится к началу нового сезона.

В Instagram Андрей показал на видео, как тренируется в своем дворе вместе с супругой Анастасией.

Вокруг вратаря ходят много слухов о том, останется ли он в Мадриде. Однако пока никаких официальных сообщений о смене клуба не поступало. Его контракт с "Реалом" действует до лета следующего года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2023/24 Лунин провел за "сливочных" 31 матч во всех турнирах. На Евро-2024 удалось сыграть один поединок.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс провел спарринг с Сабахом
yellow-arrow
КМ. Динамо - Шальке 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Рух проиграл вторую товарищескую встречу за сегодняшний день
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Андрій Лунін
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости