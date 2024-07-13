Лунин показал, как дома тренируется с женой
Пока продолжаются разговоры о его будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин готовится к началу нового сезона.
В Instagram Андрей показал на видео, как тренируется в своем дворе вместе с супругой Анастасией.
Вокруг вратаря ходят много слухов о том, останется ли он в Мадриде. Однако пока никаких официальных сообщений о смене клуба не поступало. Его контракт с "Реалом" действует до лета следующего года.
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В сезоне 2023/24 Лунин провел за "сливочных" 31 матч во всех турнирах. На Евро-2024 удалось сыграть один поединок.
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Источник:Андрій Лунін
Опубликовал: Виктор Иванчук
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