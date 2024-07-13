Рух проиграл вторую товарищескую встречу за сегодняшний день
В этот раз львовяне уступили хорватскому клубу
Фото - Рух
В полдень "желто-черные" в экспериментальном составе потерпели поражение в матче против словенского "Домжале" (0:3). Позже уже состоялся поединок основы, но результат с "Осиеком" не порадовал – 1:3.
Еще до перерыва подопечные Пономарева пропустили дважды, поэтому спасти спарринг было тяжело. В предыдущих товарищеских встречах "Рух" побеждал "Штурм" (4:1) и "Верес" (4:0), разошелся миром с венгерским "Кечкеметом" (2:2) и проиграл "Хайдуку" (1:3).
Контрольный поединок;
Рух – Осиек 1:3
Голы: Сольдо, 62 (аг) – Мьерес, 5, Пушич, 39, 65
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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