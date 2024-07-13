КМ. Динамо - Шальке 2:2. Видео голов и обзор матча
Для спарринга сойдет
Фото: Динамо
Во втором контрольном матче на летних сборах в Австрии "Динамо" выдало результативную ничью с "Шальке". В интенсивной игре победителя определить не удалось. За киевлян отмечались нападающие Царенко и Ванат. Стоит упомянуть, что "Динамо" впервые провело поединок в новой сине-желтой форме.
В следующем спарринге "Динамо" сыграет с "Брондбю". Этот матч состоится уже завтра, 14-го июля.
Контрольный матч
13.07.2024. Stadion Mittersill
"Динамо" - "Шальке" 2:2
Голы: Царенко 14, Ванат 66 - Караман 30, Силла 57
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Acsakal (Kharkiv)
13.07.2024 в 21:31
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