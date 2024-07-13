КМ. Динамо - Шальке 2:2. Видео голов и обзор матча

Во втором контрольном матче на летних сборах в Австрии "Динамо" выдало результативную ничью с "Шальке". В интенсивной игре победителя определить не удалось. За киевлян отмечались нападающие Царенко и Ванат. Стоит упомянуть, что "Динамо" впервые провело поединок в новой сине-желтой форме.

В следующем спарринге "Динамо" сыграет с "Брондбю". Этот матч состоится уже завтра, 14-го июля.

Контрольный матч

13.07.2024. Stadion Mittersill

"Динамо" - "Шальке" 2:2

Голы: Царенко 14, Ванат 66 - Караман 30, Силла 57