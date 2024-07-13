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КМ. Динамо - Шальке 2:2. Видео голов и обзор матча

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Для спарринга сойдет

КМ. Динамо - Шальке 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Динамо

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Во втором контрольном матче на летних сборах в Австрии "Динамо" выдало результативную ничью с "Шальке". В интенсивной игре победителя определить не удалось. За киевлян отмечались нападающие Царенко и Ванат. Стоит упомянуть, что "Динамо" впервые провело поединок в новой сине-желтой форме.

В следующем спарринге "Динамо" сыграет с "Брондбю". Этот матч состоится уже завтра, 14-го июля.

Контрольный матч
13.07.2024. Stadion Mittersill
"Динамо" - "Шальке" 2:2
Голы: Царенко 14, Ванат 66 - Караман 30, Силла 57

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Контрольные матчи Шальке (Гельзенкирхен) Динамо (Киев) обзор товарищеские матчи
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
13.07.2024 в 21:31
Хто з киян відпустив Сілла під час другого голу Шальке?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
13.07.2024 в 21:31
Хто з киян відпустив Сілла під час другого голу Шальке?
Ответить
0
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