Кривбасс провел спарринг с Сабахом

В очередном контрольном матче на словенских летних сборах "Кривбасс" встречался с бронзовым призером чемпионата Азербайджана "Сабахом". В целом, была равная игра, о чем справедливо свидетельствует итоговый счет (2:2). Юрий Вернидуб сыграл 2 тайма разными составами, продолжая эксперименты.

Следующий матч команда проведет 17-го июля. Соперником выступит "Динамо" Загреб. Также запланированы встречи с "Аль-Батаи" и "Ризеспором".

Контрольный матч

13 июля 2024 года. Брежице, Словения. Стадион "Nogometni stadion Brežice"

"Сабах" - "Кривбасс" 2:2

"Сабах" (стартовый состав): Ниджат Мехбалаев, Софиян Чакла, Йон Ирасабаль, Боян Летич, Эльвин Джамалов (к), Амин Сейдиев, Иван Лепиница, Джой Ленс Микелс, Кахим Перрис, Джесси Сикидика, Павол Шафрано.

Запасные: Юсиф Иманов, Рустам Самигуллин, Абдулла Рзаев, Абдулла Хайбулаев, Цамал Цафаров, Негош Купушович, Шакир Сеидов, Теллур Муталлимов, Айяз Гулиев, Намик Алескеров, Рахман Дашдамиров, Хайял Алиев, Исхак Бельфодиль.

"Кривбасс": Богдан Хома (Владимир Маханьков, 46) - Андрей Понедельник (Рафаэль Бандейра, 46), Александр Драмбаев (Бакари Конате, 46), Тимур Стецков (новичок, 46), Иван Дибанго (Игорь Снурницын, 46) - Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Жан По (Денис Кузык, 46), Егор Тердохлеб (Максим Лунев, 46; Дмитрий Хомченовский, 78), Юрий Вакулко (к) (Маттео Аморозо, 46), Артур Микитишин (Даниэль Соса, 46; Оче Очовечи, 85) - Олег Кожушко (Принс Аду, 46).

Голы: Жан По, с пенальти, 28 (0:1). Джой Ленс Микелс, 33 (1:1). Жан По, 35 (1:2). Исхак Бельфодиль, 63 (2:2).