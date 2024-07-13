Надеин: Мы понимаем, что без развития молодежи мы не станем самоокупаемыми

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал трансферную политику клуба. Напомним, этим летом клуб покинуло много игроков.

"Мы поблагодарили многих футболистов. Но, считаю, все это пойдет на пользу клубу. Нам нужен определенный баланс. Нам больше времени нужно давать молодым игрокам, омолаживать команду. В прошлом сезоне мы были второй наиболее возрастной командой лиги. Теперь, надеюсь, мы покинем даже пятерку самых возрастных команд. Это важная для нас тенденция. Молодой игрок - это актив. Возрастных и более опытных игроков - будет меньше. Но мы понимаем, что именно вокруг этого костяка будет строиться новая команда.

Поэтому в каждой линии мы старались сохранить хотя бы по одному наиболее ценному игроку с опытом. Конечно, главный тренер хотел бы больше уже качественных сформированных футболистов. Но мы понимаем, что без развития молодежи мы не станем самоокупаемыми. Это определенный риск, но у нас есть определенная группа перспективных молодых футболистов, в которых я верю. Для создания баланса молодежи и опыта мы и приглашали, в частности таких опытных игроков, как Роман Гончаренко и Руслан Степанюк", - сказал Надеин.