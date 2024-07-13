Новичок Кривбасса Аморозо: Мне очень нравится стиль, в котором играет моя новая команда. Впереди много работы

Сегодня, 13-го июля, "Кривбасс" подписал 21-летнего полузащитника Маттео Аморозо. Пресс-служба клуба пообщалась на тему перехода.

- Привет, Маттео. Ты уже в команде больше недели и даже сыграл несколько матчей на сборах. Как тебя приняли партнеры и тренеры?

- Прежде всего, я очень рад быть здесь и подписать соглашение с "Кривбассом", большим украинским клубом. Меня очень тепло приняли, все замечательно.

- Какая твоя самая любимая позиция на поле? Где тебе играть комфортнее всего?

- В центре поля. Комфортно себя чувствую на позиции крайнего или атакующего полузащитника. Именно там могу приносить команде наибольшую пользу. Но готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер. Главное, чтобы моя игра приносила "Кривбассу" пользу.

- Ты смотрел матчи "Кривбасса" перед своим трансфером?

- Да, конечно, и мне очень нравится стиль, в котором играет моя новая команда. Впереди много работы. Будем работать, чтобы мы могли гордиться грядущим сезоном.

- Твой отец - известный футболист, экс-форвард сборной Бразилии. У вашей семьи крепкие футбольные традиции?

- Да, он - известный во всем мире. Именно отец является моим кумиром, я всегда хотел быть похожим на него. Горжусь им. Я благодарен всему тому, что он сделал для меня, и за то, как меня поддерживает. Но эта история завершена. Теперь время писать свою собственную историю.

- Ты знал, что твой отец играл против "Кривбасса" 25 лет назад и приезжал в Кривой Рог, когда был в "Парме"?

- Да, он мне это рассказывал, хотя и не так подробно. Но сейчас самое время узнать больше, потому что я здесь.

- Почему ты выбрал номер 27?

- Отец выступал под номером 7. Хотел взять этот номер, но в "Кривбассе" он занят. Возможно, в будущем мне повезет выступать под этой цифрой.