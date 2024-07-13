Грам: Тренировки в Шахтере - это великолепный опыт, ритм тренировок впечатляет

Новичок "Шахтера" Алаа Грам рассказал о переходе в украинский клуб, периоде выступлений в Тунисе и обозначил цели на следующий сезон.

- Алаа, добро пожаловать в "Шахтер"! Ты уже провел первую тренировку с "горняками", поэтому поделись впечатлениями от знакомства с партнерами и тренерским штабом.

- Я очень счастлив оказаться здесь и подписать контракт с таким клубом, как "Шахтер". Это действительно большой клуб, убежден, что сможем одержать много побед на футбольном поле. Тренировки в "Шахтере" - это отличный опыт, ритм тренировок впечатляет. Чувствую, что необходимо быть постоянно сконцентрированным, и это хорошо учитывая личное и профессиональное развитие. Буду прилагать усилия, чтобы помочь команде побеждать как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

- "Шахтер" - это действительно клуб с огромной историей, амбициями и многочисленными трофеями. Команда, в которую стремятся попасть футболисты со всего мира. Осознаешь, что стал игроком именно такого клуба?

- Да! Находиться в "Шахтере" - действительно очень замечательное ощущение. На протяжении всей своей карьеры я всегда много работал и понимаю, что в "Шахтере" также придется упорно работать. Я готов выкладываться на полную и даже больше, чтобы помочь клубу достичь новых успехов.

- С кем советовался перед тем, как принять решение присоединиться к "Шахтеру", и что вообще знал о клубе?

- Это было действительно сложное решение, и вообще все важные решения являются непростыми. Конечно, я слышал о "Шахтере" раньше и понимаю, почему это большой клуб. Прежде всего, я общался с семьей, которая помогла мне принять это решение. Я уверен, что это тот выбор, которому всегда буду рад.

- Если анализировать выступления "Сфаксьена", то заметно, что вы очень мало пропускали в чемпионате Туниса. В чем секрет такого результата, если сосредоточить внимание именно на твоем вкладе в игру команды?

- "Сфаксьен" является одной из сильнейших команд тунисского чемпионата, мы имели очень надежную линию защиты. Важно также то, что в коллективе была дружеская атмосфера, благодаря которой мы могли достигать хороших результатов вместе. Со своей стороны я прилагал максимум усилий в выполнении защитных обязанностей и буду делать все возможное, чтобы продолжить эту тенденцию в "Шахтере".

- В "Сфаксьене" вы играли по схеме с тремя центральными защитниками, а "Шахтер" обычно использует двух центральных защитников. На твой взгляд, как переход на другую модель игры может повлиять на тебя?

- Да, я знаю об этом и перед переходом изучал модель игры "Шахтера". Думаю, может быть непривычно, но это не станет проблемой, если сохранять концентрацию, быть преданным делу и работать. Убежден, что смогу интегрироваться в игровую схему "Шахтера" и это не будет сложно при условии упорного труда.

- Расскажи о своих самых сильных сторонах как защитника.

- Уверен, что для клуба такого уровня, как "Шахтер", могу предложить свою концентрацию и преданность. "Шахтер" постоянно играет в Лиге чемпионов, и это требует регулярной работы и полной преданности. Только при таких условиях можно быть частью этого клуба. Обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы быть полезным "Шахтеру".

- Ты первый тунисец в истории "Шахтера". Чувствуешь ответственность за свой народ, который будешь прославлять в клубе, и какие у тебя планы и задачи в "Шахтере"?

- Большая честь быть первым тунисцем в истории "Шахтера". Я действительно рад представлять "Шахтер" и свою страну. Также буду нацеливаться на достойные выступления в сборной Туниса и продолжать улучшать собственный уровень игры.

- В "Шахтере" немало легионеров, несмотря на то что клуб находится в стране, где идет полномасштабная война. Что знаешь об этом и не было ли страха присоединяться к клубу?



- Конечно, ситуация мне известна, и считаю, что это еще больше подтверждает, что "Шахтер" - великий клуб, ведь, несмотря на все проблемы, он продолжает играть и демонстрировать отличные результаты. Я был очень рад, что "Шахтер" заинтересовался мной. Ситуация в Украине является ужасной и страшной трагедией. Моя семья несколько обеспокоена, но я уверен, что все будет хорошо и в "Шахтере" смогу найти много друзей.