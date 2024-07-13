Ворскла подписала Черноморца
Игрок никак не попадет в команду, родную по фамилии
Фото: інстаграм Олександра Чорноморця
Полтавская "Ворскла" сообщила о подписании 31-летнего защитника Александра Черноморца. Контракт подписан сроком на 1 год.
Последним клубом Черноморца был "Колос". В прошлом сезоне он сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста и занес в пассив 5 желтых карточек.
Сегодня, 13-го июля, "Ворскла" объявила о переходе еще одного игрока. К полтавчанам присоединился словенский защитник Лука Гучек.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Впервые в сине-желтой форме. Динамо провело результативный спарринг с Шальке
- "Су*а, мы вам за это ответим". Россияне попали ракетой в дом родителей Коваленко
- На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная
- Морозюк встретился с Юлией Тимошенко: экс-игрок Динамо рассказал детали встречи с политиком
- Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей
- Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн