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Ворскла подписала Черноморца

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Игрок никак не попадет в команду, родную по фамилии

Ворскла подписала Черноморца

Фото: інстаграм Олександра Чорноморця

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Полтавская "Ворскла" сообщила о подписании 31-летнего защитника Александра Черноморца. Контракт подписан сроком на 1 год.

Последним клубом Черноморца был "Колос". В прошлом сезоне он сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста и занес в пассив 5 желтых карточек.

Сегодня, 13-го июля, "Ворскла" объявила о переходе еще одного игрока. К полтавчанам присоединился словенский защитник Лука Гучек.

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Ворскла (Полтава) Александр Черноморец
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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