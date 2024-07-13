Ворскла подписала Черноморца

Полтавская "Ворскла" сообщила о подписании 31-летнего защитника Александра Черноморца. Контракт подписан сроком на 1 год.

Последним клубом Черноморца был "Колос". В прошлом сезоне он сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста и занес в пассив 5 желтых карточек.

Сегодня, 13-го июля, "Ворскла" объявила о переходе еще одного игрока. К полтавчанам присоединился словенский защитник Лука Гучек.