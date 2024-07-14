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Динамо в новой форме разошлось миром с Шальке, Кривбасс подписал бразильца и разгромное поражение Руха. Главные новости за 13 июля

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Динамо в новой форме разошлось миром с Шальке, Кривбасс подписал бразильца и разгромное поражение Руха. Главные новости за 13 июля

Фото: Динамо

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Динамо в сине-желтой форме расписало результативную ничью с Шальке

"Бело-синие" под руководством Александра Шовковского провели второй контрольный матч на летних тренировочных сборах. На этот раз вице-чемпион Украины встречался с "Шальке" из второй Бундеслиги. В итоге, динамовцы разошлись миром с немцами - 2:2. Забитыми мячами в составе столичной команды отметились Царенко и Ванат.

Рух разгромно уступил словацкому Домжале

Команда Виталия Пономарева не сумела ничего предложить коллегам из Словакии. Судьбу контрольного спарринга решил хет-трик Колобарича, еще в первом тайме этой встречи.

Кривбасс разошелся миром с бронзовым призером чемпионата Азербайджана

В рамках словенских летних сборов криворожане провели свой очередной контрольный поединок. В матче против "Сабаха" украинская команда расписала результативную ничью (2:2). Примечательно, что Юрий Вернидуб сыграл 2 тайма разными составами.

Металлист 1925 переиграл Агробизнес в контрольном матче

Подготовку к новой кампании также активно проводят и представители Первой лиги. Подопечные Виктора Скрипника провели уже свою четвертую товарищескую игру в это межсезонье, встретившись с командой из Хмельницкой области. Оба коллектива отметились голами, однако сильнее оказался именно харьковский клуб.

Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека

Главный тренер "горняков" в лице Марино Пушича пока не рассчитывает на Хусрава Тоирова. Таким образом, руководство донецкого клуба решило отдать в аренду 19-летнего хавбека. Тоиров вернется в свой родной "Атырау", из которого весной 2023-го года "Шахтер" и выкупил его.

Экс-защитник Черноморца перешел в Ворсклу

Лука Гучек пополнил ряды полтавского клуба. 25-летний легионер подписал контракт с "Ворсклой" на 2 года. В новой команде словенец выбрал себе 25-й номер. Прошлым клубом Гучека был одесский "Черноморец", за который он отыграл 35 поединков за 2 сезона. За этот период в футболке "моряков" Лука отметился 1 голевой передачей.

Кривбасс подписал сына бывшего нападающего сборной Бразилии

Бронзовый призер чемпионата Украины оформил переход еще одного легионера в свои ряды. В частности, криворожский клуб заключил соглашение с 21-летним полузащитником Маттео Аморозо. Контракт рассчитан на 4 года. У футболиста есть двойное гражданство: бразильское и итальянское. Аморозо находился в структурах итальянского "Удинезе" и бразильского "Интернасьоналя".

Наполи оформил трансфер защитника сборной Италии за 35 млн евро

Официальный сайт неаполитанцев сообщил о переходе 25-летнего центрбека Алессандро Буонджорно. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до 2029-го года. Буонджорно является воспитанником "Торино" и провел за первую команду "быков" 109 матчей. Итальянский защитник попал в заявку своей национальной сборной во всех 4-х поединках Евро-2024, однако на поле так и не вышел.

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