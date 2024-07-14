На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение

Во время выступления бывшего президента США, а также кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Было совершено покушение.

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Трамп наклонился, когда раздались выстрелы, его быстро окружили агенты службы безопасности. Через минуту Трамп поднялся, на его лице была кровь. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от головы, задев ухо. Перед тем, как охрана вывела его со сцены, он несколько раз поднял в верх руку, сжатую в кулак.

Сообщается, что нападавший убит, также убит один из зрителей. Несколько человек ранены.

Possible gunshots at former President Trump's rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97 — CSPAN (@cspan) July 13, 2024

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Zoom in right above President Trump’s shoulder and you’ll see a bullet flying in the air to the right of President Trump’s head following an attempted assassination. pic.twitter.com/FqmLBCytoW — Haraz N. Ghanbari (@HarazGhanbari) July 14, 2024

Сам Трамп позже сообщил, что пуля попала ему в ухо. Федеральные власти квалифицируют расследование как покушение на убийство.