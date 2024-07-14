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На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение

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На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение

скріншот з трансляції

Новина українською

Во время выступления бывшего президента США, а также кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Было совершено покушение.

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Трамп наклонился, когда раздались выстрелы, его быстро окружили агенты службы безопасности. Через минуту Трамп поднялся, на его лице была кровь. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от головы, задев ухо. Перед тем, как охрана вывела его со сцены, он несколько раз поднял в верх руку, сжатую в кулак.

Сообщается, что нападавший убит, также убит один из зрителей. Несколько человек ранены.

Сам Трамп позже сообщил, что пуля попала ему в ухо. Федеральные власти квалифицируют расследование как покушение на убийство.

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Источник:
t.me/UkraineNow Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Djon (Україна)
14.07.2024 в 07:42
постанова
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
14.07.2024 в 07:42
постанова
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alexrico11 (Кривий Ріг)
14.07.2024 в 08:08
по іншому і бути не може. Який сміливий лідер: його охорона намагається захистити, а він видирається щоб щось там відригнути на камеру.
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