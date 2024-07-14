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Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб

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Более двухсот единиц техники были уничтожены

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1320 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 559 090 (+1320) человек,
  • танков ‒ 8206 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15811 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 15262 (+46) ед,
  • РСЗО – 1119 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 890 (+1) ед,
  • самолетов – 361 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12108 (+39),
  • крылатых ракет ‒ 2397 (+0),
  • кораблей ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
  • специальной техники – 2566 (+10).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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