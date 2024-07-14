Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб
Более двухсот единиц техники были уничтожены
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1320 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 559 090 (+1320) человек,
- танков ‒ 8206 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15811 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 15262 (+46) ед,
- РСЗО – 1119 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 890 (+1) ед,
- самолетов – 361 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12108 (+39),
- крылатых ракет ‒ 2397 (+0),
- кораблей ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
- специальной техники – 2566 (+10).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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