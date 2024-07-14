Украинские силы ПВО ночью уничтожили две управляемые авиационные ракеты типа X

На ночь 14 июля россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали две управляемые авиационные ракеты.

Силы ПВО востока Украины уничтожили две цели. Как сообщают в ВС ВСУ, это были ракеты типа Х-59/Х-69.

Также были уничтожены четыре разведывательных БПЛА разведчика: три "Орлан -10" и один ZALA.