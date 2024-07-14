Сегодня украинский футбол отмечает свой 130-летний юбилей

Сегодня, 14 июля, украинский футбол празднует свою 130-ю годовщину со дня начала. Об этом сообщает УАФ.

14 июля 1894 года во Львове впервые состоялся футбольный поединок между местной командой “Сокол” и командой из Кракова. Этот поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. Решающий гол на шестой минуте был забит учеником учительской гимназии Владимиром Хомицким.

Самое интересное, что сразу после забитого гола матч был завершен: своей очереди для показательных выступлений ждали гимнасты.

Проходил он на стадионе с трибунами на 7000 мест, возведенном на территории нынешнего Стрыйского парка специально к открытию Общей краевой выставки, и был включен в программу второго взлета общества Сокол.

В июле 1999 Исполком УАФ (тогда – ФФУ) принял решение считать 14 июля 1894 Днем рождения украинского футбола.

1 июля 2004 года Верховная Рада Украины приняла постановление – “О праздновании 110-летия украинского футбола”. Таким образом, было законодательно закреплено, что украинский футбол ведет свой отсчет именно от 14 июля 1894 года.

Тогда же – в 2004 году – к 110-летию в Стрыйском парке был открыт памятник, напоминающий об этом событии.