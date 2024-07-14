Армия РФ начала использовать бомбы весом 3 тонны для авиаударов по Украине

Россияне стали применять в войне против Украины бомбы весом в три тонны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности был продемонстрирован ролик, как Су-34 нанес удар планировочной бомбой ФАБ-3000, вес которой равен соответственно трем тысячам килограммам.

Россияне заявили, что сбросили эту авиабомбу "по пункту дислокации ВСУ", после чего самолет вернулся в свой пункт дислокации.

Российский летчик похвастался, что "сложно вообразить такую ​​цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы".