КМ. Рух - Осиек 1:3. Видео голов и обзор матча

Львовский "Рух" провел в субботу 2 спарринга. Сначала команда в экспериментальном составе постиупилась словенскому "Домжале" (0:3). Под вечер имел возможность играть основной состав. Однако результат снова неутешительный.

Львовяне проиграли хорватскому "Осиеку" 1:3. Даже единственный гол в ворота соперника, был забит им же - автогол. Далее "Рух" ждет поединок против английского "Лутона". Он состоится во вторник, 16-го июля.

Контрольный матч

13 июля 2024 года. Радмоле, Словения

"Рух" - "Осиек" 1:3

Голы: Сольдо, 62 (аг) - Мьерес, 5, Пушич, 39, 65