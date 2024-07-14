КМ. Рух - Осиек 1:3. Видео голов и обзор матча
2 поражения за день
Фото: Рух
Львовский "Рух" провел в субботу 2 спарринга. Сначала команда в экспериментальном составе постиупилась словенскому "Домжале" (0:3). Под вечер имел возможность играть основной состав. Однако результат снова неутешительный.
Львовяне проиграли хорватскому "Осиеку" 1:3. Даже единственный гол в ворота соперника, был забит им же - автогол. Далее "Рух" ждет поединок против английского "Лутона". Он состоится во вторник, 16-го июля.
Контрольный матч
13 июля 2024 года. Радмоле, Словения
"Рух" - "Осиек" 1:3
Голы: Сольдо, 62 (аг) - Мьерес, 5, Пушич, 39, 65
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Источник:Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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