Динамо разыгралось. Царенко и Андриевский забивают Брондбю

Киевское "Динамо" прямо сейчас проводит очередной контрольный матч на сборах. Сегодня соперником выступил "Брондбю".

После первого тайма украинцы вели в счете благодаря голу Попова. После перерыва удалось забить еще 2 мяча. Царенко на 71-й и Андриевский на 75-й минуте делают счет комфортным. 3:0 по состоянию на данный момент.

Напомним, "Динамо" вчера играло против "Шальке". Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.