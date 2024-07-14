Динамо разыгралось. Царенко и Андриевский забивают Брондбю
Уже разгром
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" прямо сейчас проводит очередной контрольный матч на сборах. Сегодня соперником выступил "Брондбю".
После первого тайма украинцы вели в счете благодаря голу Попова. После перерыва удалось забить еще 2 мяча. Царенко на 71-й и Андриевский на 75-й минуте делают счет комфортным. 3:0 по состоянию на данный момент.
Напомним, "Динамо" вчера играло против "Шальке". Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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