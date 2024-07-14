Партизан, берегись. Динамо разгромило Брондбю в контрольной игре
Пихаленок забил дебютный мяч
Фото: Динамо
Киевское "Динамо" провело третий спарринг на летних сборах в Австрии. Сегодня, 14-го июля, украинская команда уверенно разобралась с датским "Брондбю". К слову, соперник в прошлом сезоне занял 2-е место в элитном дивизионе Дании.
Счет 4:0 лишь подтверждает то, что происходило на футбольном поле. Отмечаем дебютный мяч за киевский клуб Александра Пихаленка.
Контрольный матч
"Динамо" - "Брондбю" 4:0
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Биловар, Попов, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Волошин, Лонвейк, Ванат
Голы: Попов 14, Царенко 71, Андриевский 75, Пихаленок 81
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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