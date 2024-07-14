Партизан, берегись. Динамо разгромило Брондбю в контрольной игре

Киевское "Динамо" провело третий спарринг на летних сборах в Австрии. Сегодня, 14-го июля, украинская команда уверенно разобралась с датским "Брондбю". К слову, соперник в прошлом сезоне занял 2-е место в элитном дивизионе Дании.

Счет 4:0 лишь подтверждает то, что происходило на футбольном поле. Отмечаем дебютный мяч за киевский клуб Александра Пихаленка.

Контрольный матч

"Динамо" - "Брондбю" 4:0

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Биловар, Попов, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Волошин, Лонвейк, Ванат

Голы: Попов 14, Царенко 71, Андриевский 75, Пихаленок 81