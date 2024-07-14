Дебют новичка Франьича. Шахтер сыграет спарринг с Ризеспором в экспериментальном составе
Во главе со Степаненко
Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" вскоре начнет контрольный матч против "Ризеспора". Главный тренер "гринников" Марино Пушич определился с составом на эту игру.
Ожидаем дебют Бартола Франьича, который на этой неделе присоединился к украинскому клубу на правах аренды из "Вольфсбурга".
"Шахтер": Твардовский, Педро Энрике, Фарина, Франьич, Тобиас, Степаненко, Назарина, Эгиналдо, Невертон, Швед, Педринью
Запасные: Резник, Баглай, Глущенко, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Лацабидзе, Конопля, Савченко, Судаков, Марлон, Зубков, Кевин, Траоре
Спарринг начнется в 18:00. Прямая трансляция доступна в YouTube-канале "Шахтера".
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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