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Дебют новичка Франьича. Шахтер сыграет спарринг с Ризеспором в экспериментальном составе

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Во главе со Степаненко

Дебют новичка Франьича. Шахтер сыграет спарринг с Ризеспором в экспериментальном составе

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" вскоре начнет контрольный матч против "Ризеспора". Главный тренер "гринников" Марино Пушич определился с составом на эту игру.

Ожидаем дебют Бартола Франьича, который на этой неделе присоединился к украинскому клубу на правах аренды из "Вольфсбурга".

"Шахтер": Твардовский, Педро Энрике, Фарина, Франьич, Тобиас, Степаненко, Назарина, Эгиналдо, Невертон, Швед, Педринью

Запасные: Резник, Баглай, Глущенко, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Лацабидзе, Конопля, Савченко, Судаков, Марлон, Зубков, Кевин, Траоре

Спарринг начнется в 18:00. Прямая трансляция доступна в YouTube-канале "Шахтера".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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