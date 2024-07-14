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"Краснопир - самый дорогой трансфер в истории Руха... Было очень важно, чтобы он прошел полноценную подготовку с нашей командой": Дедышин - об отпуске игроков на Олимпиаду

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"Краснопир - самый дорогой трансфер в истории Руха... Было очень важно, чтобы он прошел полноценную подготовку с нашей командой": Дедышин - об отпуске игроков на Олимпиаду

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Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин ответил на просьбу главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня отпустить игроков раньше, чем планировалось.

- Федора мы отпустили практически вовремя, 9-10 июля, Краснопир полетел сегодня, 14 числа. Сыч едет в лагерь олимпийской сборной сразу после спарринга с "Лутоном", который состоится 16 июля. Мы это согласовали с Ротанем, пришли к компромиссу и никаких проблем у нас нет.

Я лично обсуждал с Ротанем даты и он согласился. Я понимаю, что Руслан Петрович хотел в идеале получить всех футболистов 9 числа, но по каждому из них у "Руха" есть аргументы. Игроки должны пройти хотя бы частичную подготовку с клубом.

- Почему Федор, Краснопир и Сыч едут в олимпийскую сборную в разные даты?

- У Федора была травма и он до сих пор не тренируется в общей группе. Мы думали его долечить и чтобы они полетели вместе с Краснопиром, но Ротань настоял на том, чтобы мы его отправили раньше, потому что олимпийская сборная пригласила реабилитолога Ивана Поробию. Это реабилитолог серьезного уровня, Федор сейчас под его наблюдением и на контакте с врачами "Руха".

Что касается Краснопира, то это самый дорогой трансфер в истории "Руха", мы на него очень рассчитываем в новом сезоне. Для нас и для него было очень важно, чтобы он прошел полноценную подготовку с нашей командой. Полноценную, он, конечно, не прошел, но три недели - это лучше, чем неделя. Мы это объяснили Ротаню и он с пониманием отнесся к ситуации.

Сыча Ротань очень хорошо знает и по нему проблем точно не будет. Просто у нас есть договоренности с зарубежными клубами, что их скауты будут просматривать Алексея в игре с "Лутоном". Они попросили, чтобы Сыч сыграл в этом матче.

Самое главное, что мы по всем этим вопросам нашли компромисс с Ротанем и тренерским штабом олимпийской сборной. Проблем никаких нет.

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Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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