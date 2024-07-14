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Ротань объявил стартовый состав Украины U23 на спарринг с Панамой

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Сикан - капитан

Ротань объявил стартовый состав Украины U23 на спарринг с Панамой

Фото: УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная Украины сыграет первый контрольный матч перед Олимпийскими играми во Франции. Спарринг-партнером выступает сборная Египта U23.

Известен стартовый состав Украины U23.

Украина: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан.

Запасные: Ермаков, Кинарейкин, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сигеев, Шулянский.

Поединок начнется в 19:00 по украинскому времени.

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Олимпийская сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Euhenio (Терен-тимч.-окуп.)
14.07.2024 в 19:04
U23 це ще молодіжна збірна, а U23+3 це вже національна збірна яка й гратиме на Олімпіаді . Тож це перший матч національної збірної псля гри з Бельгією.
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Комментарии 1
Euhenio (Терен-тимч.-окуп.)
14.07.2024 в 19:04
U23 це ще молодіжна збірна, а U23+3 це вже національна збірна яка й гратиме на Олімпіаді . Тож це перший матч національної збірної псля гри з Бельгією.
Ответить
0
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