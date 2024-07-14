Ротань объявил стартовый состав Украины U23 на спарринг с Панамой
Сикан - капитан
Фото: УАФ
Олимпийская сборная Украины сыграет первый контрольный матч перед Олимпийскими играми во Франции. Спарринг-партнером выступает сборная Египта U23.
Известен стартовый состав Украины U23.
Украина: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан.
Запасные: Ермаков, Кинарейкин, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сигеев, Шулянский.
Поединок начнется в 19:00 по украинскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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14.07.2024 в 19:04
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