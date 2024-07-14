  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЛНЗ одержал волевую победу над Левым берегом в контрольной игре
В тренде

ЛНЗ одержал волевую победу над Левым берегом в контрольной игре

Общие новости

Все о матче

ЛНЗ одержал волевую победу над Левым берегом в контрольной игре

Фото: Лівий берег

Новина українською

Украинские команды продолжают готовиться к новому футбольному сезону. Участник УПЛ "ЛНЗ" сыграл дома с представителем Первой лиги "Левым берегом".

Гости быстро вышли вперед в счете, но удержать результат не сумели. Пенальти и поздний гол Муравского помогают "ЛНЗ" получить положительные эмоции.

Контрольный матч

14.07.2024. Тренировочный центр ЛНЗ

"ЛНЗ" - "Левый берег" 2:1

Голы: Бойко (пен) 25, Муравский 87 - Когут М. 4

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
В результате ракетного удара по Харьковщине погиб отец игрока дубля Металлиста 1925
yellow-arrow
Шахтер забил 2 быстрых гола Ризеспору. ВИДЕО
Контрольные матчи товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости