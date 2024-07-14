ЛНЗ одержал волевую победу над Левым берегом в контрольной игре
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Фото: Лівий берег
Украинские команды продолжают готовиться к новому футбольному сезону. Участник УПЛ "ЛНЗ" сыграл дома с представителем Первой лиги "Левым берегом".
Гости быстро вышли вперед в счете, но удержать результат не сумели. Пенальти и поздний гол Муравского помогают "ЛНЗ" получить положительные эмоции.
Контрольный матч
14.07.2024. Тренировочный центр ЛНЗ
"ЛНЗ" - "Левый берег" 2:1
Голы: Бойко (пен) 25, Муравский 87 - Когут М. 4
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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