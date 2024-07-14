Ротань: Главное - чтобы ветераны нашей молодой команды действительно были лидерами, вели за собой ребят, а те к ним прислушивались

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о состоянии дел в команде, в частности организационных и игровых.

- Руслан Петрович, как прошел переезд Францию, уже акклиматизировалась ли команда?

- Добираться на матчи и сборы - это всегда тяжело. У нас ушли сутки, чтобы добраться на место нашего базирования. Но мы на это влиять не можем, то это ни в коем случае не оправдание. Наша задача - как можно быстрее адаптироваться и втянуться в работу. Так что все нормально, мы на месте, работаем - это главное.

- Довольны ли вы условиями проживания, полями и вообще инфраструктурой?

- Вполне. Никаких проблем нет. Условия стандартные, все необходимое есть - поля, питание, места для восстановления, тренажерный зал.

- Пробовали что-то из экзотической французской кухни: улиток, лягушачьи лапки и т.д., или у нашей команды есть собственный повар?

- Своего повара у нас нет, как и экзотики. Обычное спортивное питание - для нас это главное, поэтому все нормально. Французы нам очень вкусно готовят, поэтому к ним нет никаких вопросов.

- Расскажите немного о наших игроках. В каком они сейчас физическом и психологическом состоянии?

- Игроки были в разном физическом состоянии, потому что кто-то отдыхал больше, кто-то - меньше, кто-то начал работать раньше, кто-то - позже. Функциональное состояние было неровное. Задача тренерского штаба сейчас - его исправить, кому-то дать больше нагрузки, кому-то - меньше. Хотим продуктивно использовать время на сборах, чтобы привести функциональное состояние игроков к одному знаменателю. Второй важный момент - наладить понимание между футболистами и тактические связи - чтобы мы думали одинаково.

- Уже определились, кто будет капитаном команды?

- Сейчас нет смысла говорить, кто будет капитаном. Главный капитан - это вся команда.

- Задам вопрос иначе: кто является лидером и вожаком вашей молодой команды в раздевалке?

- Среди нашей молодежи хватает опытных футболистов, которые с нами с первых дней - это Макс Таловеров, Даниил Сикан, Дима Крыськив, Арсений Батагов. Кто-то из них будет капитаном. Но главное - чтобы ветераны нашей молодой команды действительно были лидерами, вели за собой ребят, а те к ним прислушивались. Меня очень радует, что у нас хорошая атмосфера. Все ребята дружелюбные, на тренировках работают хорошо и внимательно слушают на теориях. Тьху-тьху, постучу по дереву, в этом плане у нас все нормально.

- В вашей заявке присутствует один игрок из сборной Украины, это Макс Таловеров. Какое у него психологическое состояние после неудачного выступления национальной команды на ЧЕ?

- Когда я разговаривал с Максом по телефону перед сбором, то моей первой просьбой было, чтобы он забыл Евро, отдохнул неделю и сконцентрировался на подготовке к Олимпиаде. Во время отпуска он потихоньку занимался индивидуально.

Когда Макс к нам приехал, то я ему сказал, что Евро пойдет для него на пользу, там он получил незабываемый опыт, который должен помочь и олимпийской команде. Я считаю, что неудачный опыт - это также опыт. Я уверен, что Макс с этим справится и никаких вопросов к нему не будет. Такие опытные игроки из национальной сборной нам нужны, они для нас очень дороги.