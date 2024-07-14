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Шахтер забил 2 быстрых гола Ризеспору. ВИДЕО

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Назарина и Тобиас в центре внимания

Шахтер забил 2 быстрых гола Ризеспору. ВИДЕО

shakhtar.com

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Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".

Благодаря прессингу на 11-й минуте счет открыл Егор Назарина. Через 6 минут индивидуальные умения продемонстрировал Винисиус Тобиас, пройдя защиту соперника и оформив гол. Это его первое взятие ворот после возвращения из "Реала".

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Шахтер (Донецк) Егор Назарина Винисиус Тобиас
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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