Шахтер забил 2 быстрых гола Ризеспору. ВИДЕО

Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".

Благодаря прессингу на 11-й минуте счет открыл Егор Назарина. Через 6 минут индивидуальные умения продемонстрировал Винисиус Тобиас, пройдя защиту соперника и оформив гол. Это его первое взятие ворот после возвращения из "Реала".

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