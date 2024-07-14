В результате ракетного удара по Харьковщине погиб отец игрока дубля Металлиста 1925
Очередное трагическое известие
Фото - ФК Металіст 1925 / автор невідомий
Вчера, 13-го июля 2024-го года, во время ракетных ударов по поселку Буды Харьковской области погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, отец игрока команды "Металлист 1925" (Б) Даниила Костыри.
Артем Петрович вместе с подчиненными прибыл на место ракетного удара, но враг подло нанес повторный удар, который и стал роковым, сообщили в харьковском клубе.
"Металлист 1925" выразил искренние соболезнования семье погибшего.
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Игорь Семйон
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