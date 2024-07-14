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В результате ракетного удара по Харьковщине погиб отец игрока дубля Металлиста 1925

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В результате ракетного удара по Харьковщине погиб отец игрока дубля Металлиста 1925

Фото - ФК Металіст 1925 / автор невідомий

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Вчера, 13-го июля 2024-го года, во время ракетных ударов по поселку Буды Харьковской области погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, отец игрока команды "Металлист 1925" (Б) Даниила Костыри.

Артем Петрович вместе с подчиненными прибыл на место ракетного удара, но враг подло нанес повторный удар, который и стал роковым, сообщили в харьковском клубе.

"Металлист 1925" выразил искренние соболезнования семье погибшего.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Игорь Семйон
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