В результате ракетного удара по Харьковщине погиб отец игрока дубля Металлиста 1925

Вчера, 13-го июля 2024-го года, во время ракетных ударов по поселку Буды Харьковской области погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, отец игрока команды "Металлист 1925" (Б) Даниила Костыри.

Артем Петрович вместе с подчиненными прибыл на место ракетного удара, но враг подло нанес повторный удар, который и стал роковым, сообщили в харьковском клубе.

"Металлист 1925" выразил искренние соболезнования семье погибшего.